Ограничить продажи энергетиков в больницах, вузах и спортзалах планируют в Татарстане

В Татарстане с 1 сентября 2026 года хотят ограничить продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Соответствующие законопроекты внесли в Госсовет РТ депутаты Артур Абдульзянов, Марат Галеев и Рягат Хусаинов. Документы находятся на предварительном рассмотрении.

«Законопроектом предлагается запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для осуществления образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры, физкультуры и спорта», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, предлагается ограничивать продажу таких напитков в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий.

Введение этих запретов и ограничений объясняется негативным воздействием на здоровье безалкогольных тонизирующих напитков. Их регулярное употребление может нанести вред сердечно-сосудистой системе, вызвать обострение нервных и психических заболеваний, уточняется в пояснительной записке.

Другим законопроектом предлагается дополнить Кодекс РТ об административных правонарушениях статьей, которая устанавливает ответственность за нарушение всех этих требований.

В частности, для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.