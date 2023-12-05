Ограничены в здоровье, но очень желают помочь: челнинцы с ОВЗ вяжут бойцам теплые вещи

3 декабря в России стартовала Декада инвалидов, которая продлится до 10 декабря. Несмотря на то что особенные люди и сами нуждаются в поддержке, они готовы дарить тепло другим. К примеру, жители Набережных Челнов вяжут шерстяные носки и жилеты для бойцов спецоперации.

Для вязания используется только натуральная шерсть, чтобы военным не было холодно, говорит Лилия Курбангалиева. В день она с супругом выделяет на благое дело три часа.

«Я вяжу для наших бойцов, чтобы им было тепло, как дома, чтобы они все вернулись домой к своим родителям. Мы вас ждем!» — говорит она.

«Когда отдыхаю, утром и вечером помогаю супруге. И вот этот моток тоже делаю, иногда вышиваем», — рассказывает Рамиль Курбангалиев.

Муж и жена рассказали, что вязание помогает и им самим – развивает мелкую моторику. Лилии, например, требуется чуть больше времени, чем другим: один высокий шерстяной теплый носок она связала за неделю, пару — соответственно, за две.

Лилия Курбангалиева рассказала, что из-за ограниченных возможностей здоровья ей и мужу сложно найти работу. Но она не хочет сидеть сложа руки.

В декаду инвалидов супругов Курбангалиевых без внимания не оставили. Им вручили подарки, а также сладкие презенты.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.