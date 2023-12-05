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Ограничены в здоровье, но очень желают помочь: челнинцы с ОВЗ вяжут бойцам теплые вещи
3 декабря в России стартовала Декада инвалидов, которая продлится до 10 декабря. Несмотря на то что особенные люди и сами нуждаются в поддержке, они готовы дарить тепло другим. К примеру, жители Набережных Челнов вяжут шерстяные носки и жилеты для бойцов спецоперации.
Для вязания используется только натуральная шерсть, чтобы военным не было холодно, говорит Лилия Курбангалиева. В день она с супругом выделяет на благое дело три часа.
«Я вяжу для наших бойцов, чтобы им было тепло, как дома, чтобы они все вернулись домой к своим родителям. Мы вас ждем!» — говорит она.
«Когда отдыхаю, утром и вечером помогаю супруге. И вот этот моток тоже делаю, иногда вышиваем», — рассказывает Рамиль Курбангалиев.
Муж и жена рассказали, что вязание помогает и им самим – развивает мелкую моторику. Лилии, например, требуется чуть больше времени, чем другим: один высокий шерстяной теплый носок она связала за неделю, пару — соответственно, за две.
Лилия Курбангалиева рассказала, что из-за ограниченных возможностей здоровья ей и мужу сложно найти работу. Но она не хочет сидеть сложа руки.
В декаду инвалидов супругов Курбангалиевых без внимания не оставили. Им вручили подарки, а также сладкие презенты.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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