Ограниченно годным россиянам разрешат заключать контракт с ВС РФ при мобилизации

Признанным ограниченно годными к военной службе россиянам хотят разрешить служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Они смогут заключать контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ), соответствующее положение есть во внесенном в Госдуму законопроекте, опубликованном в думской электронной базе.

Документ разработали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Правки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно проекту закона граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ. В России «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», говорится в пояснительной записке.

Речь, в частности, идет об имеющих судимость. Сейчас для них предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации (за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления). В новом документе предлагается применить такой же подход

Авторы предлагают также к имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время.