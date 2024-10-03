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Ограничения в аэропорту Казани сняли
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В 08:59 ограничения на прием и выпуск самолет в аэропорту Казани сняты.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
«Татар -информ» рассказывал, что с шести утра в казанском аэропорту действовали временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.
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