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Происшествия 3 октября 2024 09:06

Ограничения в аэропорту Казани сняли

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В 08:59 ограничения на прием и выпуск самолет в аэропорту Казани сняты.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

«Татар -информ» рассказывал, что с шести утра в казанском аэропорту действовали временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

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