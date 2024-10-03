Ограничения в аэропорту Казани сняли

В 08:59 ограничения на прием и выпуск самолет в аэропорту Казани сняты.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

«Татар -информ» рассказывал, что с шести утра в казанском аэропорту действовали временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.