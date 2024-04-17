В 12:03 МСК ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судна.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске, Казани и Нижнем Новгороде были введены ограничения на входящие и исходящие рейсы.