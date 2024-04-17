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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
В 12:03 МСК ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судна.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске, Казани и Нижнем Новгороде были введены ограничения на входящие и исходящие рейсы.
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