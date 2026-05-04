Ограничения на продажу алкоголя введут в Казани в День Победы

Розничную продажу алкоголя ограничат в Казани 9 мая. Запрет будет действовать в центре города и на ключевых общественных площадках в день празднования 81-й годовщины Победы. Соответствующее постановление принял Кабмин РТ.

Ограничения будут действовать в центральной части города, включая основные улицы – Баумана, Карла Маркса, Пушкина, Петербургскую, а также проспект Ямашева и другие крупные магистрали.

Под действие запрета попадут площади 1 Мая, Свободы и Тысячелетия, Кремлевская набережная и популярные общественные пространства, среди которых парк Горького, парк Победы, парк «Черное озеро» и Ленинский сад.

При этом продажа алкоголя в заведениях общественного питания разрешена. Контроль за соблюдением ограничений будут вести Государственная инспекция Татарстана по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта и алкогольной продукции, а также МВД по республике.