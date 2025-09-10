Ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска сняты

©2025 Татар-информ (Tatar-inform)
Учредитель АО «Татмедиа»
Адрес редакции:
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
Тел.: +7 843 222 0 999
Эл. почта: info@tatar-inform.ru
Временные ограничения в аэропорту Нижнекамска сняты. Об этом сообщает Росавиация.
Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 19:32.
Также в Татарстане второй раз за день объявили режим беспилотной опасности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»