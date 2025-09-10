Ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска сняты

Временные ограничения в аэропорту Нижнекамска сняты. Об этом сообщает Росавиация.

Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 19:32.

Также в Татарстане второй раз за день объявили режим беспилотной опасности.