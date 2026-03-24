Ограничение сроков и кредитная история: экономист объяснил смысл закона о рассрочке

С 1 апреля этого года начнет действовать новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам увеличивать цену на один и тот же товар в связи с тем, происходит оплата единовременно или частями. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает издание News.ru.

Согласно новелле, сервисы рассрочки, ранее представлявшие собой альтернативу традиционным потребительским кредитам, окажутся под контролем Банка России. «По общему правилу продавцам и исполнителям нельзя будет устанавливать для потребителей разные цены на товары, работы или услуги одного вида в зависимости от оплаты в рассрочку», – подчеркнул специалист.

Кроме того, изменится срок беспроцентного периода, а сама рассрочка начнет влиять на кредитную историю. С 1 апреля беспроцентная рассрочка окажется ограничена шестью месяцами, а через два года, 1 апреля 2028 года, она будет предоставляться не более чем на четыре месяца.

«<...> с точки зрения финансовой грамотности важно понимать, что теперь при рассрочке с суммой больше 50 тыс. рублей информация будет передана в Бюро кредитных историй, и при получении других кредитов и ипотеки любые просрочки будут влиять на досье заемщика», – обратил внимание Щербаченко.