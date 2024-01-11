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Ограничение проезда у объекта МВД по ул.Фукса в Казани продлено до 2025 года
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В Казани на год продлили ограничения движение по участку улицы Карла Фукса — до 1 января 2025 года. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Ограничение введено для обеспечения антитеррористической защищенности объекта МВД по РТ по улице Маркса.
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