Ограничение проезда по ул.Зорге в Казани продлено до 31 января

В Казани на месяц, до 31 января, продлили действующее ограничение движение по улице Рихарда Зорге. О принятом решении сообщили в мэрии столицы РТ.

Перекрыты движение по местному проезду и частично по тротуару, расположенному рядом с домом №97. Меры действуют до завершения реконструкции кабельных линий.