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Ограничение проезда по ул.Зорге в Казани продлено до 31 января
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В Казани на месяц, до 31 января, продлили действующее ограничение движение по улице Рихарда Зорге. О принятом решении сообщили в мэрии столицы РТ.
Перекрыты движение по местному проезду и частично по тротуару, расположенному рядом с домом №97. Меры действуют до завершения реконструкции кабельных линий.
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