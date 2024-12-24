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Общество 24 декабря 2024 17:17

Ограничение проезда по ул.Зорге в Казани продлено до 31 января

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В Казани на месяц, до 31 января, продлили действующее ограничение движение по улице Рихарда Зорге. О принятом решении сообщили в мэрии столицы РТ.

Перекрыты движение по местному проезду и частично по тротуару, расположенному рядом с домом №97. Меры действуют до завершения реконструкции кабельных линий.

#ограничение движения
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