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Ограничение проезда по ул.Тэцевской и Дементьева в Казани продлено до конца ноября
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В Казани до 29 ноября продлили ограничение движения по улицам Тэцевской и Дементьева. Меры приняты из-за проведения капремонта магистрального тепловода, уточнили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Так, перекрыт тротуар на участке улицы Тэцевской от улицы Копылова до Дементьева. Помимо этого, частично недоступен для проезда и движения пешеходов отрезок улицы Дементьева — от здания №2г до улицы Тэцевской.
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