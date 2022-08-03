Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 11 августа

Росавиация вновь продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. 11 воздушных гаваней будут закрыты, предварительно, до 11 августа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. На этот период перевозчикам рекомендуют организовать полеты по альтернативным маршрутам — через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации отметили, что остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что ограничение было введено после начала специальной операции на Украине, инициированной в феврале Президентом России Владимиром Путиным.