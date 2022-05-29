Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлено до 6 июня

Режим ограничений на полеты в аэропорты центральной и южной частей России продлен до 3.45 6 июня. Об этом сообщает Росавиация.

Принятая мера касается 11 аэропортов страны, расположенных в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — отмечается в заявлении.

Росавиация рекомендует перевозчикам воспользоваться альтернативными маршрутами: через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничение полетов связано с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.