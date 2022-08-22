Ограничение полетов на юге России продлено до 29 августа

Аэропорты 11 городов на юге России все еще будут закрыты для пассажирских авиаперевозок — режим ограничения полетов продлен до 29 августа, 03.45 по московскому времени. Об этом сообщает Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении ведомства.

Авиакомпании могут организовать рейсы через другие города, к примеру, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Москву и Ставрополью. Все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.