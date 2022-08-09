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Транспорт
9 августа 2022  09:09

Ограничение полетов на юге России продлено до 17 августа

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Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов на юге страны. 

«Режим <...> продлен до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается на сайте ведомства.

Распоряжение касается таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров, используя альтернативные маршруты (через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву).

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.

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