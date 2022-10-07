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Транспорт
7 октября 2022  09:27

Ограничение полетов на юге России продлено до 16 октября

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлили в очередной раз. Об этом сообщается на сайте Росавиациии.

«<...> продлен до 16 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Временное ограничение касается аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.

#Росавиация
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