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Транспорт
4 июня 2022  10:30

Ограничение полетов на юге России продлено до 12 июня

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Росавиация снова ограничила полеты в 11 российских аэропортов на юге страны. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. 

«Режим <...> продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

В числе городов — Анапа, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпании могут использовать для перевозок пассажиров аэропорты Волгограда, Сочи, Москвы, Ставрополя и Минеральных Вод.

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