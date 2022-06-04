Ограничение полетов на юге России продлено до 12 июня

Росавиация снова ограничила полеты в 11 российских аэропортов на юге страны. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Режим <...> продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

В числе городов — Анапа, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпании могут использовать для перевозок пассажиров аэропорты Волгограда, Сочи, Москвы, Ставрополя и Минеральных Вод.