Ограничение по улице Пригородная в Казани продлено до середины февраля

Движение по улице Пригородной в Казани будет недоступно еще до середины февраля. Причина временных неудобств – строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения, сообщают в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, до 15 февраля частично закрыт для автомобилей участок от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева.

Кроме того, поэтапно ограничат движение по следующим участкам Пригородной: