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Транспорт
17 января 2023  12:20

Ограничение по улице Пригородная в Казани продлено до середины февраля

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Движение по улице Пригородной в Казани будет недоступно еще до середины февраля. Причина временных неудобств – строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения, сообщают в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, до 15 февраля частично закрыт для автомобилей участок от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева. 

Кроме того, поэтапно ограничат движение по следующим участкам Пригородной: 

  • с 17 января по 13 февраля полностью закрыт местный проезд напротив административного здания по улице Лебедева, №4;
  • с 20 по 23 января закроют частично проезжую часть и полностью перекроют проезд возле административного здания по улице Лебедева, №4 при движении в направлении улицы Тимер Юл;
  • с 27 по 29 января будет недоступен для движения автомобилей участок возле административного здания по улице Лебедева, №4 при движении в направлении улицы Холмовая. 
#ограничение движения
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