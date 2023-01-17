Ограничение по улице Пригородная в Казани продлено до середины февраля
Движение по улице Пригородной в Казани будет недоступно еще до середины февраля. Причина временных неудобств – строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения, сообщают в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.
Так, до 15 февраля частично закрыт для автомобилей участок от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева.
Кроме того, поэтапно ограничат движение по следующим участкам Пригородной:
- с 17 января по 13 февраля полностью закрыт местный проезд напротив административного здания по улице Лебедева, №4;
- с 20 по 23 января закроют частично проезжую часть и полностью перекроют проезд возле административного здания по улице Лебедева, №4 при движении в направлении улицы Тимер Юл;
- с 27 по 29 января будет недоступен для движения автомобилей участок возле административного здания по улице Лебедева, №4 при движении в направлении улицы Холмовая.