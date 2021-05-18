Башкирия поддержит инициативу Татарстана ограничить оборот оружия после трагедии в Казани

Парламентарии Татарстана и Башкортостана почтили память погибших в гимназии Казани

Совместное заседание Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания — Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту прошло в Актанышском районе Татарстана. В нем приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и глава парламента Башкортостана Константин Толкачев.

Свою приветственную речь Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев начал со слов соболезнования родным и близким пострадавших из-за трагических событий, произошедших 11 мая в Казани.

«Мы скорбим, сопереживаем всем, кто понес невосполнимую утрату. Выражаю искреннее сочувствие родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал он.

Глава парламента Башкортостана предложил собравшимся почтить минутой молчания память погибших во время нападения на казанскую гимназию № 175. В результате стрельбы в образовательном учреждении погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.

Глава парламента Башкортостана поддержал ужесточение оборота оружия

Продолжая тему нападения на казанскую гимназию, Константин Толкачев заявил о необходимости ужесточить оборот оружия. «С трудом укладывается в голове случившееся. Боль переполняет наши сердца из-за нечеловеческой жестокости по отношению к детям. Эта трагедия заставляет многое переосмыслить, в том числе взглянуть с другой стороны на систему безопасности образовательных учреждений, на защиту жизни и здоровья граждан в целом. Важно принять все меры, чтобы не допустить в будущем повторения подобных событий», — прокомментировал он произошедшую трагедию.

Глава парламента Башкортостана упомянул, что сейчас на разных площадках обсуждается тема ужесточения оборота оружия. По его словам, Курултай Башкортостана поддерживает предложение о запрете выдачи лицензии на приобретение оружия гражданам с судимостью, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде.

«Озвучивается предложение увеличить возраст лиц, имеющих право на получение лицензии для приобретения оружия, запретить выдачу лицензий лицам, не служившим в Вооруженных силах, а также усилить ответственность за незаконный сбыт оружия и взрывчатых веществ. Во всем этом и других подобных инициативах содержится рациональное зерно», — добавил Толкачев.

Он убежден, что необходимо отработать предложения и внести в Госдуму РФ соответствующий федеральный законопроект или несколько проектов законов.

«Полагаю, что Госсовет Татарстана как представитель пострадавшего региона вправе сыграть первую скрипку в этом важном деле. Наш парламент готов поддержать вас, выступить с совместными законодательными инициативами», — подчеркнул парламентарий.

«Охрана школ должна обеспечиваться исключительно бойцами Росгвардии»

Константин Толкачев предложил парламенту Татарстана объединиться в работе по внесению изменений в законодательство в части охраны образовательных учреждений. «Трагедия в Казани еще раз показала, насколько неэффективно выстроена система обеспечения безопасности образовательных учреждений. Этим, как правило, занимаются частные охранные предприятия, на деле это чаще всего означает сидящего на „вертушке“ пенсионера, у которого нет ни оружия, ни особой подготовки, ни мотивации быть постоянно начеку. Зачастую в школе нет даже такой охраны и пропускной режим обеспечивают вахтеры. Ни полусонные пенсионеры, ни вахтеры наших с вами детей не защитят», — отметил он.

По мнению Толкачева, охрана школ, детских садов и других образовательных учреждений должна обеспечиваться исключительно бойцами Росгвардии, которые прошли необходимую подготовку, имеют оружие и «могут предотвратить теракты и нападения». И средства для такой охраны должны закладываться в бюджете, а не собираться с родителей, убежден он.

«Понятно, что перестроить охрану образовательных учреждений подобным образом — задача непростая, но решать ее нужно. Предлагаю парламентам наших республик объединить усилия для лоббирования соответствующих изменений в законодательстве на федеральном уровне», — заметил Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана.

При этом, по его словам, только с помощью подобных мер проблему не решить. «Все школы мы бетоном не укроем, к каждому ребенку омоновца не приставим. Если мы обратимся к советскому прошлому, то вспомним, что в то время охраны не было вообще. Никто при этом в детей не стрелял, школы не взрывали. Нам необходимо кардинально пересмотреть работу детей и молодежи, очевидно, что у нас упущена система воспитания, формирование нравственных ценностей», — заявил Толкачев.

Он добавил, что необходимо качественно изменить образовательный процесс в школе, усилить его содержание воспитательным компонентом.

«Люди, которые стреляют в детей или совершают иные преступления, не берутся из вакуума, все они когда-то сидели за школьной скамьей и процесс их воспитания, взращивания человеческих ценностей был упущен. Это в том числе наша с вами вина, государства, родителей, педагогов. И решать ее нужно совместными усилиями. Народные традиции нашей страны всегда были традициями нравственности. На них и нужно опираться в процессе воспитания молодого поколения», — резюмировал Толкачев.

Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по поводу ограничения оборота оружия

Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что Госсовет республики обратится в Госдуму по вопросам упорядочения оборота оружия и ужесточения мер по борьбе с наркотиками.

«Хотим подготовить обращения по упорядочению оборота оружия. В 2018 году после событий в Керчи выступили с законодательной инициативой в Госдуму об увеличении возраста для продажи оружия до 21 года. На федеральном уровне не поддержали. Вот если бы она тогда была принята, такой беды бы не случилось в гимназии № 175», — сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин отметил, что вторая инициатива, с которой парламент планирует обратиться в Госдуму, связана с проблемой распространения наркотиков. «Президент Татарстана нас попросил, и мы уже взяли этот вопрос в работу. Наркотики провозят через Татарстан. К сожалению, много детей вовлекается в этот процесс. Тоже подготовим законодательную инициативу, — подчеркнул он. — Будем готовить документы и по вопросам защиты от фейков в соцсетях».

Глава парламента Татарстана поблагодарил Председателя Госсобрания — Курултая Башкортостана Константина Толкачева за соболезнования, которые он выразил родным и близким погибших и пострадавших в связи с трагическими событиями, произошедшими в казанской гимназии.

«Никто не защищен от этой беды. И много проблем, которые нужно решать, в том числе по охране учебных учреждений республики. На заседании Госдумы по отчету Правительства многие подходили ко мне и говорили, чтобы мы вышли с законодательной инициативой, направленной на пресечение таких случаев», — заключил Мухаметшин.

Фотографии пресс-службы Государственного Совета РТ