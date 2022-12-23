Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлено до 2 января

Режим ограничений в 11 аэропортов центральной и южной части России не снимут до Нового года. Как заявила Росавиация, он продлен до 2 января.

Ограничение распространяется на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. При необходимости перевозчики могут воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, что эти аэропорты закрылись для гражданских самолетов в конце февраля 2022 года — после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине.