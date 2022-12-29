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Транспорт
29 декабря 2022  14:29

Ограничение движения по улице Лебедева в Казани продлено до конца февраля

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В Казани ограничение движения по улице Лебедева продлили движение до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.

Временные трудности связаны с проведением работ по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации. Для автовладельцев будут недоступны для движения следующие участки:

  • в районе административного здания исправительной колонии №18 и между зданиями колонии и №1 стр.1;
  • от здания №1 стр.1 в направлении поворота на улицу Учительская.
#ограничение
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