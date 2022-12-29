Ограничение движения по улице Лебедева в Казани продлено до конца февраля

В Казани ограничение движения по улице Лебедева продлили движение до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.

Временные трудности связаны с проведением работ по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации. Для автовладельцев будут недоступны для движения следующие участки: