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Ограничение движения по улице Амирхана в Казани продлили до октября
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Фото: пресс-служба мэрии Казани
В Казани продлили ограничение движения по улице Фатыха Амирхана на участке от ул.Четаева до ул.Чистопольской. Дорога перекрыта из-за ремонта канализационного коллектора, напоминает пресс-служба городской мэрии.
До 11 октября частично закрыты тротуар, одна полоса и остановочный карман на проезжей части, перекрыт местный проезд по ул.Ф.Амирхана и в районе дома №61д по ул.Чистопольской.
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