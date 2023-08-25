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Общество 25 августа 2023 18:42

Ограничение движения по улице Амирхана в Казани продлили до октября

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Ограничение движения по улице Амирхана в Казани продлили до октября
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани продлили ограничение движения по улице Фатыха Амирхана на участке от ул.Четаева до ул.Чистопольской. Дорога перекрыта из-за ремонта канализационного коллектора, напоминает пресс-служба городской мэрии.

До 11 октября частично закрыты тротуар, одна полоса и остановочный карман на проезжей части, перекрыт местный проезд по ул.Ф.Амирхана и в районе дома №61д по ул.Чистопольской.

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