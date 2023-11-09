Ограничение движения по ул. Островского и Джалиля в Казани продлили на полгода

В Казани на полгода продлили ограничение движения по улицам Островского и Мусы Джалиля. Распоряжение опубликовано в новом Сборнике электронных документов, размещенном на сайте мэрии.

«Внести изменение в распоряжение <...>, заменив в подпункте 1.1.1 дату „31.10.2023“ датой „31.05.2024“», — сказано в документе.

Таким образом, ограничительный режим в районе дома №2 по улицам Островского и Мусы Джалиля продлен до конца мая. Отмечалось, что это делается в целях безопасного движения пешеходов при производстве работ по установке временного ограждения строительной площадки и строительных лесов на объекте «Ремонтно-реставрационные работы здания государственного бюджетного учреждения культуры “Государственный ансамбль песни и танца РТ”».