Происшествия 14 мая 2026 13:38

Ограбившему «Спортмастер» в Челнах мужчине вынесли приговор

В Челнах вынесли приговор по делу о грабеже, совершенном в местном «Спортмастере». Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, 10 октября 2025 года ранее судимый мужчина взял со стеллажа кроссовки SP MAGUS TR 2 M, а также утепленную куртку – надел их и пошел к выходу. Требования работников магазина вернуть одежду и обувь злоумышленник проигнорировал. Материальный ущерб оценили в 9,5 тыс. рублей.

Приговор по статье о грабеже постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству виновного, уточнили в суде. Мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением, ему назначили 240 часов обязательных работ. Гражданский иск ООО «Спортмастер» суд удовлетворил.

#суд Набережных Челнов #грабеж #спортивная одежда
