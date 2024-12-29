Оговорка Байдена о Путине вошла в топ главных ляпов американских политиков 2024 года

Оговорка Президента США Джо Байдена, перепутавшего Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита НАТО, стала одной из главных оплошностей американских политиков в 2024 году по версии телеканала Fox News.

Так, в своей речи в июле Байден, представляя Президента Украины Владимира Зеленского, назвал того «Президентом Путиным». Как отмечает канал, этот эпизод запомнился зрителям больше, чем все остальное выступление американского лидера.

Кроме того, в списке оказалось высказывание Байдена в адрес Дональда Трампа (на тот момент еще кандидата в Президенты США). В преддверии выборов действующий Президент назвал сторонников оппонента «мусором».

В число главных ляпов года также вошла оговорка самого Трампа, перепутавшего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая могла стать участником выборной гонки, и бывшего спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Запоминающимся ляпом, как полагают составители рейтинга, стал ответ кандидата на пост Президента США от демократической партии Камалы Харрис. В ответ на вопрос телекомпании АВС о том, в каких бы ситуациях она, будучи на месте Байдена, поступила иначе, Харрис сказала, что ей ничего не приходит в голову, и не смогла придумать ни одного варианта.