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Происшествия 26 сентября 2024 16:14

Огонь с горящих мусорных баков в Казани повредил два автомобиля

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Огонь с горящих мусорных баков на улице Гарифьянова в Казани повредил два автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 15:12. Прибыв на место, пожарные установили, что во дворе дома №28 по улице Гарифьянова загорелись три мусорных бака. Огонь с горящих контейнеров перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В результате пострадали два легковых автомобиля Kia и Opel.

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