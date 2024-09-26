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Огонь с горящих мусорных баков в Казани повредил два автомобиля
Огонь с горящих мусорных баков на улице Гарифьянова в Казани повредил два автомобиля. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 15:12. Прибыв на место, пожарные установили, что во дворе дома №28 по улице Гарифьянова загорелись три мусорных бака. Огонь с горящих контейнеров перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В результате пострадали два легковых автомобиля Kia и Opel.
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