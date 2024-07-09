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Огонь охватил крышу пятиэтажки в Батайске Ростовской области
Сегодня в Батайске Ростовской области загорелась кровля многоквартирного дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщают в МЧС России.
«В Батайске горит кровля четырехэтажки на 500 квадратных метрах. Из подъезда эвакуированы 20 жильцов», – указано в телеграм-канале ведомства.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что сейчас на месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники.
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