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Происшествия 9 июля 2024 14:13

Огонь охватил крышу пятиэтажки в Батайске Ростовской области

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Сегодня в Батайске Ростовской области загорелась кровля многоквартирного дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщают в МЧС России.

«В Батайске горит кровля четырехэтажки на 500 квадратных метрах. Из подъезда эвакуированы 20 жильцов», – указано в телеграм-канале ведомства.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что сейчас на месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники.

Фото: © Соцсети

#ростовская область #пожар
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