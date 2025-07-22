«Огонь Героев» зажгут в Менделеевске 9 августа

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района

Четвертая по счету «Гонка Героев» стартует в Менделеевске 9 августа. Символическим открытием мероприятия станет зажжение «Огня Героев» – эту торжественную миссию выполнят участник и ветеран специальной военной операции. Церемония посвящается Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году событие получило федеральный статус: на трассе пройдет розыгрыш Кубка России по гонкам с препятствиями. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 10 тысяч человек. Завершится день масштабным рок-концертом группы «Мураками».

«В этом году мы в четвертый раз принимаем "Гонку Героев", и уже во второй раз она проходит в формате "Битвы эпох", когда каждый участник имеет возможность посвятить свой забег тому или иному историческому периоду. Когда мы задумывали этот формат, то предполагали именно оживление интереса к истории, к легендарным личностям», – отметил руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров.

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района

Традиция зажжения символического огня проходит в Менделеевске второй год. В 2024 году он был посвящен Году семьи, и его зажгли многодетные семьи района в знак преемственности поколений. Формат «Битвы эпох», начавшийся как эксперимент, быстро стал одним из самых ярких и ожидаемых элементов соревнований.

«"Битва эпох" – это способ сделать "Гонку Героев" в Менделеевске еще ярче и масштабнее. Особенно радует, что наши участники выбирают именно отечественные мотивы – у нас была команда русских красавиц, татарских Батыров, воинов, пионеров, и в этом году по скорости регистраций, заявкам на участие мы видим, что этот формат нашел огромный отклик», – отметил заместитель генерального директора химического комплекса «Аммоний» Юрий Разбежкин.

«Желание принять участие изъявили и гости из Китая, Южной Кореи, Индии, Турции и других стран», – добавил он.

Менделеевск стал первым малым городом России, принявшим событие федерального масштаба в рамках проекта «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.