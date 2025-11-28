«Огни, зажженные нами»: в Национальной библиотеке РТ представили выставку о Сайдашеве

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В классическом читальном зале Национальной библиотеки РТ начала работу выставка «Огни, зажженные нами», посвященная жизни и творческому наследию выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

3 декабря 2025 года исполняется 125 лет со дня рождения основоположника профессиональной татарской музыки. К этой дате сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки РТ подготовили экспозицию, в которую вошли книги, альбомы с воспоминаниями родственников и деятелей культуры, редкие биографические материалы, а также нотные издания.

Салих Сайдашев смог объединить опыт народных татарских композиторов и многовековые музыкальные традиции с европейской композиторской школой, фольклором и современными ему жанрами, создав фундамент профессионального национального искусства XX века.

Писатель Адель Кутуй отмечал, что значение Сайдашева для татарской музыки сопоставимо с ролью Тукая в поэзии. Творческий путь композитора охватывает работу дирижером, пианистом, педагогом и общественным деятелем; его музыкальное наследие включает танцы, песни, марши, произведения для симфонического оркестра и музыку к спектаклям.

Особое место в его карьере занимает театральная музыка. В сотрудничестве с драматургами К. Тинчуриным, Ф. Бурнашем и Т. Гиззатом он создал музыкальное сопровождение более чем к 60 постановкам и несколько произведений в жанре музыкальной драмы, включая «Башмагым», «Казанское полотенце» и «Голубую шаль».

Музыка к спектаклям по пьесам «Казанское полотенце», «Голубая шаль», «На Кандре» и «Наемщик» считается вершиной его творчества.

Экспозиция рассчитана на широкий круг посетителей – студентов, преподавателей, музыковедов и всех, кто интересуется музыкальной культурой Татарстана.