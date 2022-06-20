«Огненные картины войны»: в Казани почтут погибших на Великой Отечественной

«Молодая Гвардия Республики Татарстан» поддержит акцию «Огненные картины войны», которая пройдет во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В парке Победы молодогвардейцы выложат из свечей изображения советских солдат, гвардейского миномета «Катюша» и бомбардировщика По-2, производившегося в городе Казани в годы войны. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Всего для акции будет использовано более 20 тыс. свечей. Церемония зажжения свечей будет транслироваться на большом экране, установленном в парке Победы. Также после зажжения свечей участники почтут память погибших минутой молчания. К участникам акции присоединятся жители и гости Казани», — отметили в информационном центре.

Главным организатором акции выступает Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» и Казанского государственного энергетического университета.