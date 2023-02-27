«Огненное шоу и карнавальное шествие»: Масленица в Свияжске собрала тысячи гостей

Традиционно масленичные гулянья стартовали на центральной площади острова. Помимо основных гостей празднества — туристов с разных уголков страны — сюда приехали творческие коллективы, одетые в колоритные национальные костюмы. Красные платки и сарафаны, украшенные витиеватым узором, передавали окружающим красоту празднества. А гармонь и свирель — душа русской музыки — дополняли атмосферу веселья.

Под забавные частушки, посвященные Масленице, гости празднества закружились в хороводе. И если вначале в нем участвовало не более 30 человек, то уже через несколько минут круг насчитывал сотни участников. И даже снег с дождем не стали помехой для хоровода.

А после частушек и народных забав началась одна из самых интересных частей программы — праздничное костюмированное шествие с чучелом Масленицы по улицам Свияжска. И вновь звучали гармонь, свирель. Гости пели частушки и песни, посвященные традициям и обычаям масленичных гуляний. Вскоре процессия достигла комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».

Кулинарные мастер-классы по приготовлению блинов от Гильдии поваров Татарстана, пестрая ярмарка, богатырские забавы, мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, скандинавские игры и танцы — чего только не приготовили организаторы для гостей празднества.

«Изготовление кукол из природного материала уходит своими корнями в далекое прошлое. Являясь частью культуры, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность народной куклы. Участники мастер-класса познакомились с природным материалом — лыком под руководством специалиста, сами изготовили куклы-обереги, которые заберут с собой», – рассказала заведующая отделом музейно-педагогической работы музея «Остров-град Свияжск» Зульфира Хисматуллина.

На «Ленивом торжке» мужчины могли посоревноваться в перетягивании каната и гири, а также сразиться в бою мешками на бревне. В свою очередь, представительницы прекрасного пола могли поучаствовать в мастер-классе по традиционному подвязыванию платков.

Помимо этого, гости масленичных гуляний смогли принять участие в акции «Из Свияжска с любовью», в ходе которой каждый желающий мог отправить открытку лимитированной масленичной коллекции своим родным и близким. В будущем такая весточка станет добрым напоминанием о веселой Масленице на острове-граде.

Рождественская площадь тем временем превратилась в настоящую концертную площадку. Так, этнографический ансамбль «Верес» представил зрителям традиционные игры, песни и забавы, которые год за годом они собирали в экспедициях по деревням и селам Татарстана. А ансамбль «У ЕН» из Йошкар-Олы представил этномузыкальную сцену. Музыканты талантливо совмещают народные инструменты с современными электронными битами.

Завершились масленичные гулянья огненным шоу от группы «Дженази» и традиционным ритуалом — сжиганием чучела Масленицы, который ознаменовал проводы зимы и встречу долгожданной весны.

Отметим, что праздник в Свияжске проводится с 2012 года, в последнее время его посещают от 7 до 12 тыс. человек. В этом году на масленичных гуляньях на острове-граде собралось более 15 тыс. гостей. Это официальные данные администрации Зеленодольского района. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»