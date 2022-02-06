Огнеборцы спасли на пожаре в жилом доме в Лениногорске троих человек

Пожар произошёл накануне в районе десяти часов вечера в жилом доме на улице Кошевого в Лениногорске. В квартире на первом этаже горела кухня. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Прибывшие на место огнеборцы увидели выходящий из окна квартиры густой чёрный дым и огонь. Пожарных встретили соседи, которые сообщили, что внутри квартиры никого нет. Входная дверь была открыта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До прибытия спецслужб из дома самостоятельно выбрались 12 человек. Из квартир третьего и пятого этажей пожарные с помощью маски спасаемого вывели на улицу ещё троих людей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В скором времени возгорание площадью в четыре квадратных метра удалось потушить. В результате пожара повредилась мебель и техника на кухне квартиры. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.