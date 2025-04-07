news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 апреля 2025 16:53

Огарей из Красной книги Татарстана заметили в Бугульминском районе республики

Читайте нас в
Телеграм

В Бугульминском районе Татарстана зафиксировано появление огарей – редких птиц, занесенных в Красную книгу республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

В сезон гнездования их также можно встретить в Агрызском, Арском, Лениногорском и Спасском районах, а также на озерной системе Кабана в Казани – в общей сложности до 20 пар.

Огари – утки с ярко-рыжим оперением и характерным внешним видом. При длине тела до 67 см и весе около килограмма они выглядят тяжелыми в полете и напоминают гусей. Известны своим агрессивным и нелюдимым поведением, но при этом легко узнаются благодаря окрасу и звучным голосам, которые меняются в зависимости от ситуации – как на воде, так и в воздухе.

#красная книга рт #птицы #Бугульминский район #госкомитет рт по биоресурсам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

6 апреля 2025
Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

6 апреля 2025