Огарей из Красной книги Татарстана заметили в Бугульминском районе республики

В Бугульминском районе Татарстана зафиксировано появление огарей – редких птиц, занесенных в Красную книгу республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

В сезон гнездования их также можно встретить в Агрызском, Арском, Лениногорском и Спасском районах, а также на озерной системе Кабана в Казани – в общей сложности до 20 пар.

Огари – утки с ярко-рыжим оперением и характерным внешним видом. При длине тела до 67 см и весе около килограмма они выглядят тяжелыми в полете и напоминают гусей. Известны своим агрессивным и нелюдимым поведением, но при этом легко узнаются благодаря окрасу и звучным голосам, которые меняются в зависимости от ситуации – как на воде, так и в воздухе.