Офтальмохирург рассказал, как может протекать глаукома и как помогают пациентам с ней

Офтальмологи диагностируют глаукому по-разному, случаями из практики на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился врач-офтальмолог, офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Сергей Усманов.

К примеру, к врачу обратилась женщина около 45 лет с воспалением роговой оболочки глаза. Ей провели лечение, успешно вылечили болезнь. Тогда врач заметил, что у пациентки имеется особенность строения глаза, которая могла привести к глаукоме. Ей измерили внутриглазное давление – результат был 34 миллиметра ртутного столба, при условной высшей норме в 25.

Однако врач подчеркнул, что есть глаукома как высокого, так и низкого внутриглазного давления.

Женщину направили на диагностику в поликлинику РКОБ, там специалисты увидели достаточно выраженное изменение зрительного нерва.

«Если бы мы не обратили внимание на это, она ходила бы с глаукомой. Заболевание не вызывало у нее никаких болей, зрение не снижало. Мы могли бы прийти, к сожалению, к тому, что глаз мог ослепнуть», – объяснил он.

Еще один случай у Сергея Усманова произошел на дежурстве в отделении неотложной помощи. Поступил мужчина 45 лет с жалобой на слепоту одного глаза. Его зрение снижалось около полутора лет. Он посещал с сыном спортивные мероприятия и обратил внимание, что он совсем не видит мяча и шайбы.

Ему померили внутриглазное давление, значение было почти в два раза выше нормы.

«При диагностике зрение одного глаза было светопроекцией – пациент просто видит свет, никакие очки ему не помогают. Зрение другого глаза, слава богу, достаточно высокое. Но при диагностике обнаружилось, что глаукома уже далеко зашедшая. На одном глазу у него четвертая – конечная стадия, а на втором – третья», – отметил офтальмохирург.

Врач объяснил, что если глаукома есть в одном глазу, то поразится или уже поражен и второй глаз.

Улучшить зрение на единственном зрячем глазе мужчине уже не удастся, но благодаря лечению врачи надеются сохранить зрение пациенту на более долгий срок.

Еще у одного жителя Татарстана начались сильные головные боли, туман в глазах, высокое артериальное давление. Ему вызвали скорую помощь и направили к терапевту. В неотложке не обратили внимание, что у пациента один глаз красный, – глаза мужчина почти не открывал. Его состояние было довольно тяжелое, сопровождалось тошнотой и рвотой.

Его госпитализируют в кардиологию, он получает там терапию, но существенного улучшения состояния врачи не видят. Терапевт пригласил на консультацию врача-офтальмолога. Тот уже заметил, что у мужчины есть покраснение глаза. После этого мужчину направляют в приемное отделение РКОБ.

«В "неотложке" обнаруживается, что у пациента такой вид глаукомы, который называется "закрытоугольная глаукома", когда подъем давления возникает очень резко. Такой вид заболевания имеет свои плюсы и минусы. Она возникает резко и на начальном этапе при правильном лечении мы можем глаукому вылечить полностью. То есть если этот приступ снять, то глаукома больше не возникнет, но такие случаи крайне редкие», – добавил Сергей Усманов.

Пациенту повезло – офтальмохирург сразу провел коррекцию – лазерную иридотомию. Приступ ему сняли.

Специалист посоветовал: если у родственников появились радужные круги, покраснение глаз или боль, следует незамедлительно обратиться к офтальмологу и измерить внутриглазное давление, тем самым получится вовремя диагностировать и вылечить заболевание.

В это воскресенье, 6 марта, весь мир будет отмечать день борьбы с глаукомой.