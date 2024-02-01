Офтальмоонколог РКОБ объяснила, как распознать рак глаза

В последние годы у людей все чаще находят онкологические заболевания, в том числе глаза и орбиты. Какие новообразования органов зрения бывают «Татар-информу» рассказала консультант-офтальмоонколог Республиканской клинической офтальмологической больницы Раушания Гайнутдинова.

«Наиболее часто выявляются опухоли век и конъюнктивы – в среднем 50-60%, внутриглазные опухоли занимают второе место – 25-33%, опухоли орбиты наблюдаются в 15-25% случаев. Из них злокачественные опухоли глаза составляют 24,58%, доброкачественные – 71,8%», – рассказала врач.

Фото: Пресс-служба РКОБ

Офтальмоонколог объяснила, что опухоли, встречающиеся на веках и конъюнктиве, чаще доброкачественные. Из злокачественных новообразований век наиболее распространен базальноклеточный рак. Эта болезнь длительно протекает бессимптомно, никаких болей нет, появляется лишь опухолевидное образование с язвами на коже век. Врач подчеркнула, что при выявлении длительно незаживающих язвочек и не поддающегося лечению хронического воспаления, следует обратиться к офтальмологу.

А внутриглазные опухоли чаще бывают злокачественными. Раушания Гайнутдинова рассказала, что наиболее распространенная внутриглазная опухоль – это меланома сосудистой оболочки. Во многих случаях меланома сопровождается развитием катаракты, отслойки сетчатки. Из-за этого опухоль нередко находят после или во время операции по поводу этих заболеваний. Прогрессирование внутриглазной опухоли может привести к удалению глазного яблока.

«Внутри глаза могут обнаруживаться метастазы опухолей других локализация. Чаще всего в глаз местастазируют рак молочной железы и бронхо-легочной системы. Это указывает на то, что при обнаружении внутриглазной опухоли следует провести обследование пациента онкологами для выявления первичной опухоли», – добавила специалист.

Почему появляется рак органа зрения точно неизвестно, однако существует множество гипотез. Известно, что онкогенами могут являться многие факторы. Например, ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, хроническая травматизация и воспаления. Могут влиять химические факторы, используемые в промышленности, быту, сельском хозяйстве и медицине, а также биологические факторы, вроде вирусов и нарушения развития на стадии эмбриона.

Фото: Пресс-служба РКОБ

«Например, такие новообразования органа зрения, как дермоидная киста, гемангиома, врожденный невус, являются следствием нарушения эмбриогенеза. Нередко наблюдается отягощенный наследственный анамнез. Несомненной является роль генетического фактора, так как онкологическое заболевание может определяться у членов семьи в разных поколениях», – подчеркнула офтальмолог.

Раушания Гайнутдинова посоветовала татарстанцам, учитывая то, что онкологическая патология органа зрения встречается нередко и очень часто имеет бессимптомное течение или маскируется под различные заболевания, проходить осмотры офтальмологом не реже одного раз в год, даже при отсутствии жалоб.

Так, необходим осмотр глазного дна с обязательным расширением зрачков. А врач-офтальмолог при подозрении на опухоль должен направить пациента на лучевые методы исследования и к офтальмоонколога РКОБ, к которому можно попасть как по направлению из поликлиники по месту жительства, так и без направления, позвонив и записавшись на консультацию по телефону горячей линии офтальмологической больницы.