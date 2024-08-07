Офтальмоонколог рассказала, по каким симптомам можно заподозрить рак глаза

В Татарстане в 2023 году выявили 397 новых случаев онкологии органов глаза. На пресс-конференции в «Татар-информе» офтальмоонколог Республиканской клинической офтальмологической больницы и доцент кафедры офтальмологии КГМУ Раушания Гайнутдинова рассказала о симптомах, которые могут указывать на рак.

«Опухоли органов зрения разделяются на типы: опухоли века, конъюнктивы, внутриглазные и заглазные. Если касаться века и конъюнктивы, то настораживающие симптомы – это длительно сохраняющиеся изъязвления, если они не поддаются традиционной терапии дольше 3-4 недель, то лучше обратиться к специалисту, особенно в пожилом возрасте», – отметила доктор.

Чаще всего это может быть базальноклеточный рак, который обычно не вызывает боли, поэтому пациенты часто обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания.

Затуманенность зрения и искажение изображения являются наиболее частыми жалобами при внутриглазном раке. Например, край стола может казаться неровным. Раушания Гайнутдинова подчеркивает важность тщательного обследования пациентов с катарактой на предмет онкологических заболеваний органов зрения, поскольку рак может маскироваться под эту болезнь.

«Опухоли орбиты, или заглазные, располагаются в замкнутом пространстве. Они сопровождаются выпячиванием глаза – экзофтальмом, чаще односторонним», – заключила офтальмоонколог.