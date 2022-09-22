Офтальмологи Татарстана объяснили, как надо питаться, чтобы не терять зрение

Зрение человека зависит от общего состояния его здоровья. Для его поддержания важно придерживаться общих принципов правильного питания и образа жизни. Об этом рассказал офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Татарстана Ринат Закиров на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирной неделе сетчатки.

«Есть среднеземноморская диета, в случае сохранения здоровья глаз она очень подходит», – отметил он.

Врач-офтальмолог РКОБ Софья Булгар добавила, что в рационе человека должны быть свежие овощи и фрукты, причем преимущественно красного цвета.

«Здоровый образ жизни обеспечит здоровье сетчатки. Заболевания глаз связаны с заболеваниями внутренних органов, если вы ведете здоровый образ жизни, то и глаза не будут поражены», – рассказала она.

К тому же, существует заболевание глаз – возрастная макулярная дегенерация. Ей чаще подвержены курильщики.

«У пациентов-курильщиков старше 40 лет это заболевание встречается в четыре раза чаще, чем у некурящих людей того же возраста», – заметил Ринат Закиров.