Офтальмологи Татарстана объяснили, к чему может привести изменение цвета глаз у пожилых

У пожилых людей могут обесцвечиваться глаза, врач-офтальмолог РКОБ Татарстана Софья Булгар на пресс-конференции в «Татар-информе» объяснила плохо ли это.

«Это возрастная норма, сама по себе она не несет нагрузки. Но при выщелачивании пигмента может развиться пигментная глаукома. Также это может приводить к повышению внутриглазного давления», – отметила она.

Врач подчеркнула, если у пожилых родственников начали обесцвечиваться глаза, лучше перестраховаться и обратиться к офтальмологу для обследования на глаукому.

Офтальмохирург РКОБ Татарстана Ринат Закиров добавил, если у человека была родинка на глазу или след на радужной оболочке и вдруг оно начало менять размер, форму или цвет – это тоже звоночек для обращения к специалисту. Это может быть началом развития злокачественного новообразования.