Офтальмологи РКОБ рассказали, как вовремя обнаружить опухоль глаза

Пациенты нередко обращаются к офтальмологам с запущенными формами заболеваний, в том числе и онкологиями. Лечению такие случаи часто не поддаются. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы по клинико-экспертной работе, заслуженный врач РТ Ильгиз Исмагилов.

«Наши люди вовремя не обращаются за помощью к офтальмологу. Мы сталкиваемся с этим каждый день, запущенность заболеваний поражает. Приходят люди с опухолью в глазу, которая растет около года. Они обращаются, когда глаз перестает видеть», – поделился доктор.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Ильгиз Исмагилов добавил, что ретинобластома очень опасное заболевание. Если рак сетчатки не лечить, метастазы могут убить человека.

Врач подчеркнул, чтобы предотвратить любое тяжелое заболевание, необходимо хотя бы раз в год проходить осмотр у офтальмолога, например, делать во время диспансеризации или профосмотры. А если появилось любое изменение в работе глаза, нужно немедленно прийти к специалисту.

Офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина рассказала о недавнем случае из практики. В клинику по линии неотложной помощи обратилась женщина средних лет с жалобой на сужение поля зрения.

«Глаза у нее видели стопроцентно, она не жаловалась. В один прекрасный день она заметила, что поле зрения у нее сузилось справа. У нее была диагностирована большая злокачественная опухоль – меланома», – отметила офтальмохирург.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Вылечить препаратами уже было невозможно. Женщину направили в Москву, там ей удалили глазное яблоко.

Врач подчеркнула, что не всегда именно снижение остроты зрения является ключевым фактором, который говорит о появлении онкологии глаза.

«Однозначно можем сказать, что если бы эта женщина походила диспансеризацию, обращалась к врачам и наблюдалась, данная опухоль была выявлена на ранних стадиях», – добавила она.