Офтальмологи рассказали, кто из татарстанцев наиболее подвержен развитию глаукомы

Люди с генетической предрасположенностью и сердечнососудистыми заболеваниями наиболее всего подвержены развитию глаукомы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила врач-офтальмолог высшей категории, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.

Кроме того, в группу риска входят пациенты с сахарным диабетом.

«Стоит отметить, что глаукома – немое заболевание, которое на ранних стадиях практически никак не проявляется. Оно не мешает жить. Часто бывает так, что люди обращаются к нам за помощью, когда болезнь стала запущенной», – отметила Зверева.

Офтальмолог добавила, что сегодня в медицине есть все необходимое оборудование, которое позволяет выявить болезнь на ранней стадии. И предупредила, что если вовремя не обратиться к врачу, то глаукома может привести к необратимым последствиям, вплоть до потери зрения.