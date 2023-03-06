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Офтальмологи рассказали, кто из татарстанцев наиболее подвержен развитию глаукомы
Люди с генетической предрасположенностью и сердечнососудистыми заболеваниями наиболее всего подвержены развитию глаукомы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила врач-офтальмолог высшей категории, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.
Кроме того, в группу риска входят пациенты с сахарным диабетом.
«Стоит отметить, что глаукома – немое заболевание, которое на ранних стадиях практически никак не проявляется. Оно не мешает жить. Часто бывает так, что люди обращаются к нам за помощью, когда болезнь стала запущенной», – отметила Зверева.
Офтальмолог добавила, что сегодня в медицине есть все необходимое оборудование, которое позволяет выявить болезнь на ранней стадии. И предупредила, что если вовремя не обратиться к врачу, то глаукома может привести к необратимым последствиям, вплоть до потери зрения.
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