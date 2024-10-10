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Офтальмологи рассказали, что при осмотре глаз можно обнаружить болезни других органов
Нередко офтальмологи на приеме могут заподозрить болезни не только органов зрения. Какие конкретно заболевания можно выявить через состояние глаз, объяснили врачи на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню зрения.
«Глаз – это уникальный орган, он богато кровоснабжен, в нем очень много сосудов. Есть термин, что глаз – это головной мозг, вынесенный на периферию. Очень многие патологии организма проявляются со стороны глаз. На первом месте – это артериальная гипертензия, когда повышается артериальное давление. Эта проблема приводит к целому ряду патологий органов зрения», – отметила витреоретинальный хирург РКОБ, доцент кафедры офтальмологии КГМА, офтальмолог Софья Булгар.
Второе заболевание, которое нередко обнаруживают офтальмологи во время приема – это сахарный диабет.
«Например, приходит человек и жалуется на то, что у него снижено зрение. Мы расширяем зрачок (обследования необходимо всегда проводить на расширенном зрачке) и видим на сетчатке отек либо кровоизлияние. Это один из признаков диабетической ретинопатии. Мы задаем человеку вопрос о сахарном диабете. Иногда пациенты даже не знают о таком заболевании. Мы их направляем к эндокринологу, и у них выявляется сахарный диабет», – отметила лазерный хирург, врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Надия Надырова.
Также по состоянию глазного дна офтальмолог может заподозрить объемные опухоли в головном мозге. В данном случае пациента направляют к неврологу.
Навещать офтальмолога необходимо один раз в год, если жалоб нет. Не раз врачи находили серьезные болезни у тех, кто пришел просто провериться, зато лечить таких пациентов гораздо легче.
«Если есть резкая потеря остроты зрения, мгновенная потеря зрения, резкое затуманивание, мушки, плавающие помутнения, изменения цветов, светоощущения, занавеска перед глазом, изменение полей зрения – это все повод обследоваться и узнать, есть патология или нет», – привела симптомы офтальмохирург, врач-офтальмолог Элина Минхузина.
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