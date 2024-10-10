Офтальмологи рассказали, что при осмотре глаз можно обнаружить болезни других органов

Софья Булгар

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Нередко офтальмологи на приеме могут заподозрить болезни не только органов зрения. Какие конкретно заболевания можно выявить через состояние глаз, объяснили врачи на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню зрения.

«Глаз – это уникальный орган, он богато кровоснабжен, в нем очень много сосудов. Есть термин, что глаз – это головной мозг, вынесенный на периферию. Очень многие патологии организма проявляются со стороны глаз. На первом месте – это артериальная гипертензия, когда повышается артериальное давление. Эта проблема приводит к целому ряду патологий органов зрения», – отметила витреоретинальный хирург РКОБ, доцент кафедры офтальмологии КГМА, офтальмолог Софья Булгар.

Надия Надырова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Второе заболевание, которое нередко обнаруживают офтальмологи во время приема – это сахарный диабет.

«Например, приходит человек и жалуется на то, что у него снижено зрение. Мы расширяем зрачок (обследования необходимо всегда проводить на расширенном зрачке) и видим на сетчатке отек либо кровоизлияние. Это один из признаков диабетической ретинопатии. Мы задаем человеку вопрос о сахарном диабете. Иногда пациенты даже не знают о таком заболевании. Мы их направляем к эндокринологу, и у них выявляется сахарный диабет», – отметила лазерный хирург, врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Надия Надырова.

Также по состоянию глазного дна офтальмолог может заподозрить объемные опухоли в головном мозге. В данном случае пациента направляют к неврологу.

Навещать офтальмолога необходимо один раз в год, если жалоб нет. Не раз врачи находили серьезные болезни у тех, кто пришел просто провериться, зато лечить таких пациентов гораздо легче.

Элина Минхузина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если есть резкая потеря остроты зрения, мгновенная потеря зрения, резкое затуманивание, мушки, плавающие помутнения, изменения цветов, светоощущения, занавеска перед глазом, изменение полей зрения – это все повод обследоваться и узнать, есть патология или нет», – привела симптомы офтальмохирург, врач-офтальмолог Элина Минхузина.