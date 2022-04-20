Офтальмологи из Чебоксар проверили зрение воспитанников детдомов в РТ

Офтальмологи чебоксарского филиала межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» приехали в Татарстан, чтобы провести осмотр детей из детских домов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканской клинической офтальмологической больницы.

Фото: пресс-служба РКОБ

«С начала 2021 года в честь 35-летия всей системы МНТК „Микрохирургия глаза“ мы запустили новый социальный проект. Мобильный диагностический комплекс провел диагностические выезды в Ульяновской области, Марий Эл и Чувашской Республике. Этот благотворительный проект направлен на своевременное выявление различных заболеваний глаз и предоставление возможности современного высокотехнологичного лечения для людей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях», — рассказала директор чебоксарского филиала «Микрохирургии глаза» — доктор медицинских наук Надежда Поздеева.

Специалисты проконсультировали воспитанников и постояльцев 13 учреждений социальной защиты — обследовали 1146 воспитанников детских домов, интернатов и постояльцев домов престарелых. Из них 262 человека были направлены на оперативное высокотехнологичное лечение в чебоксарскую клинику.

«В связи с карантинными ограничениями нам не удалось до конца завершить проект и посетить все запланированные социальные учреждения ПФО. Сегодня появилась возможность продолжить начатое дело, и наш мобильный диагностический комплекс вновь отправляется в очередное путешествие, а именно в Республику Татарстан», — добавила Поздеева.

Фото: Пресс-служба РКОБ

Акция проводится совместно с Минздравом Татарстана и Министерством образования и науки республики. Выездная диагностика заболеваний глаз запланирована в пяти социальных учреждениях РТ. Так, специалисты уже успели осмотреть детей в Нурлатском детском доме и детском доме Приволжского района Казани. На очереди Лаишевский, Чистопольский и Альметьевский детские дома, специалисты посетят их в следующие три дня.

Всего в Татарстане пройдут обследование более 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мобильный комплекс позволяет проводить множество диагностических исследований для углубленного обследования состояния глаз. В команде работают три врача-офтальмолога и один оптометрист.

Фото: пресс-служба РКОБ

К примеру, сегодня в детском доме Приволжского района Казани осмотрели 28 детей.

Если обследование выявляло заболевания органа зрения, детям назначали лечение. В случае необходимости их направят на проведение операции.

«После осмотра и обследования детям с близорукостью выписывают очки. При необходимости дети направляются на аппаратное лечение или на оперативное вмешательство, которое они могут пройти в клиниках Казани и в Чебоксарском филиале МНТК», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Республиканской клинической офтальмологической больницы.