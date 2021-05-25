Офтальмологи челнинской больницы №5 спасли женщину, в глаз которой вонзилась ветка

Врачи городской клинической больницы №5 Набережных Челнов спасли жизнь женщине, которая упала на ветки малины, повредив глаза. Об этом сообщается на странице клиники в социальных сетях.

«8 мая я работала на своей любимой даче. В тот день началась сильная гроза, и я побежала в дом. Неудачно поскользнулась и упала лицом вниз на подстриженные стебли малины. Острые ветви прошли через верхнее веко и воткнулись в глаз. Все лицо залило кровью», – передают в клинике слова пациентки Масфии Сафиной.

Женщину в тяжелом состоянии привезли в офтальмологическое отделение пятой больницы. Врач-офтальмолог Тамара Голованова сделала первую операцию, дальше лечение курировал и проводил оперативные вмешательства заведующий офтальмологическим отделением больницы Рифат Замалиев.

«Левый глаз врач буквально собрал по частичкам, зашил правый глаз. Он не только сохранил мне зрение, но и спас мою жизнь», – сказала пациентка.

Рифат Замалиев объяснил, что засохшие стебли не просто прошли через верхнее веко, обломки ветки остались за орбитой глаза.

«Мы их убрали во время операции, но ситуация осложнялась тем, что сухие микрочастицы полностью извлечь было невозможно, поэтому мы их выводили еще несколько дней в процессе дренирования и лечения. У пациентки могла развиться флегмона орбиты – в результате травмы начинается инфекция тканей внутри глазницы, вокруг и позади глаза, – это единственное офтальмологическое заболевание, которое может привести к летальному исходу», – объяснил врач.

К пациентке уже вернулось зрение. Врачи планируют через несколько дней снять швы.