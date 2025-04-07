Офтальмолог: весенний конъюнктивит может привести к потере зрения

Врач-офтальмолог научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов в беседе с «Радио 1» рассказал, что конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза, и он бывает разным.

«Есть аллергический конъюнктивит, который происходит во время цветения, а есть бактериальный, грибковый, вирусный», — сказал он.

Аллергический конъюнктивит — это реакция организма на пыльцу растений, и проявляется он в виде покраснения глаз, отечности на веках, зуда.

«Симптомы могут усиливаться и привести к сложным последствиям, вплоть до потери зрения. Нужно проводить диагностику, чтобы выявить причину. Здесь у аллергиков смежная система: начинает беспокоить нос, кашель, поэтому нужно и к офтальмологу, и к аллергологу-иммунологу обратиться», — объяснил врач.