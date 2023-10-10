Офтальмолог РКОБ объяснила, как снизить развитие глаукомы на 70%

Глаукома – хроническое заболевание, однако его развитие можно замедлить. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом, врач-офтальмолог Ольга Зверева.

«В Татарстане 35 тысяч человек живут с глаукомой. Эта цифра одинакова за последние 10-15 лет. На самом деле, количество пациентов должно увеличиваться. И рост пациентов, наблюдающихся у врачей с диагнозом глаукома – это очень благоприятный фактор, который говорит о том, что люди занимаются своим здоровьем», – объяснила врач.

Ольга Зверева подчеркнула, что пациенты с глаукомой должны наблюдаться у офтальмолога.

Врач поделилась случаем из своей практики. Буквально недавно к ней обратилась пациентка 76 лет, которая ослепла на один глаз, кроме того он постоянно болел.

А история этой пациентки такая: диагноз глаукома ей поставили уже давно, но глаукома, как правило, не болит, поэтому женщина не обращалась к медикам.

Вновь она обратилась к офтальмологам в 2017 году, когда внутриглазное давление было выше нормы в два раза, тогда начало снижаться зрение и появились неприятные симптомы. Врачи направили пациентку на операцию, все прошло хорошо, давление понизили, вернули остроту зрения на 90%.

Женщина вновь пропала из вида медиков, ведь жалоб у нее больше не было.

«И в 2022 году она появляется со слепым глазом, и опять с повышенным вдвое внутриглазным давлением. Естественно, были жалобы на хирурга, который якобы испортил ей глаз. Никакого понимания, что она сама виновата в таком течении болезни, не было», – отметила доктор.

Ольга Зверева напомнила, что глаукома – это заболевание возрастозависимое, хроническое и прогрессирующее. Однако есть много возможностей, чтобы затормозить этот процесс.

«Если мы будем снижать уровень внутриглазного давления и контролировать этот процесс, лечить сопутствующие заболевания, которые нарушают кровообращение, мы имеем возможность снизить прогрессирование этого заболевания на 70%», – подчеркнула доктор.