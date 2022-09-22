Офтальмолог РКОБ назвала самые опасные заболевания сетчатки, которые приводят к слепоте

Татарстанцы чаще всего начинают плохо видеть или полностью лишаются зрения из-за четырех болезней. Их на пресс-конференции в «Татар-информ», посвященной Всемирной неделе сетчатки, перечислила врач-офтальмолог РКОБ Софья Булгар.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На сегодняшний день наиболее распространенными в плане снижения зрения, приобретения слепоты и слабовидения являются возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, глаукома и отслойка сетчатки», – рассказала врач.

По словам Софьи Булгар, людей больных диабетом становится все больше. Причины – неправильный образ жизни, экология и стресс. А у диабетиков в первую очередь «страдают» глаза.

Еще один фактор, который влияет на появление опасных заболеваний сетчатки – близорукость. Болезнь является наследственной, а также может усугубляться при активном увлечении гаджетами.

По словам специалиста, необходимо при любом нарушении зрения обратиться к офтальмологу. Будь то появление искр, фосфенов, вспышек, молний в глазах, либо небольшое или резкое ухудшение остроты зрения. Для профилактики посещать врача можно не чаще раза в год.