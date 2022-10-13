news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
13 октября 2022  17:17
Эвелина Киселёва

Офтальмолог рассказала, какими заболеваниями глаз чаще всего страдают татарстанцы

news_top_970_100

В Республиканской клинической офтальмологической больнице в год проводят порядка 30 тысяч операций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача РКОБ по поликлинической части, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани Елена Жиденко.

«За неотложной помощью ежегодно к нам в РКОБ обращаются порядка 40 тысяч пациентов. Кроме того, пациенты обращаются в нашу консультативную поликлинику, плановых приемов у нас порядка ста тысяч в год», – рассказала специалист.

 

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

За прошлый год зарегистрировали почти 252 тысячи случаев заболеваний глаз и придаточного аппарата глаза, впервые врачи нашли проблемы у 49 тысяч жителей Татарстана.

«Самыми распространенными заболеваниями являются нарушение рефракции и аккомодации – это 28% в структуре всех болезней глаза, далее идет катаракта с 20% и замыкает эту тройку глаукома – соответственно 14%», – рассказала врач.

#офтальмолог
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100