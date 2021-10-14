Офтальмолог рассказала, какими заболеваниям глаз чаще всего страдают татарстанцы

Жители Татарстана довольно часто сталкиваются с проблемами зрения. Какие болезни встречаются в республике чаще всего, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделением платных услуг Республиканской клинической офтальмологической больницы офтальмохирург Ильсияр Сабирова.

«Распространенность болезней глаз среди взрослого населения Татарстана в 2020 году составила 6983 на 100 тыс. населения, причем впервые установленные заболевания в 2020 году — это 5942 [случая] на 100 тыс. населения», – отметила специалист.

Чаще всего жители республики страдают нарушением аккомодации и рефракции, то есть ухудшением остроты зрения. Такие пациенты составляют 25% от всех больных с офтальмологической проблемой в регионе. Кроме того, 20% — это больные с катарактой (3,5 человека на сто жителей), а 14% — с глаукомой (три человека на сотню населения).

Офтальмолог напомнила, что зрение стоит проверять регулярно, чтобы в случае возникновения болезни обнаружить ее на ранних стадиях и успешно вылечить.