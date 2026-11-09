Офтальмолог рассказала, как избежать ухудшения зрения после 40 лет

Офтальмохирург, главный врач Центра инновационной офтальмологии VISTA, кандидат медицинских наук Елена Казанцева в беседе с «Радио 1» рассказала, как меняется зрение после 40 лет и как замедлить его ухудшение.

«Внутри глаза находится хрусталик – прозрачная линза, которая помогает наводить резкость на предметы на разном расстоянии. С возрастом он становится менее гибким, поэтому переключаться на близкие объекты труднее. Так развивается пресбиопия – возрастное снижение способности четко видеть вблизи. Первые неудобства часто появляются после 40-45 лет», – объясняет эксперт.

Такие изменения возможны и у тех, кто всю жизнь обходился без очков, отмечает врач.

«Привыкать к постоянному дискомфорту не нужно. После обследования врач подберет очки для чтения, работы за компьютером или других повседневных задач. Возможна и контактная коррекция. Выбор зависит от состояния глаз и того, на каком расстоянии человеку чаще приходится работать», – рассказала Казанцева.

По ее словам, остановить естественное старение хрусталика нельзя, однако можно уменьшить влияние факторов, повышающих риск офтальмологических заболеваний.

«Отказ от курения, регулярная физическая активность, контроль артериального давления и сахара в крови», – подытожила врач.