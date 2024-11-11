Офтальмолог рассказал татарстанцам, как сохранить зрение

Чтобы сохранить зрение на долгие годы, нужно следовать пяти советам, причем они подойдут и детям, и взрослым. Рекомендациями с «Татар-информом» поделился врач-офтальмолог, заведующий лабораторией интегративной эпидемиологии Казанского медицинского университета Денис Плотников в свой профессиональный праздник.

Фото: Пресс-служба КГМУ

Первый совет, который дал офтальмолог: важно делать паузы при работе за компьютером и использовании телефона.

«Представьте, вы играете в игру или смотрите видео, так увлеклись, что глаза уже начали уставать. Чтобы они не «закипели», попробуйте правило 20/20: каждые 20 минут необходимо отрывать взгляд от экрана и на протяжении 20 секунд смотреть на что-то удаленное, например, в окно, на дерево или дом вдалеке. Это помогает глазам отдохнуть и восстановиться», – объяснил врач.



Совет №2: правильное освещение — залог спокойных и здоровых глаз. По словам специалиста, во время игры, чтения или работы необходимо, чтобы свет падал на книгу или тетрадь, а не слепил прямо в глаза. Если читать или работать в полутьме или при ярком свете только от экрана, глаза быстро устанут, начнут слезиться, а текст станет «плыть». Поэтому необходимо включать общее освещение.

Третий совет, которым поделился офтальмолог: держите экран на правильном расстоянии.

«Вы когда-нибудь пробовали читать, держа телефон прямо под носом? Сначала это кажется удобным, но скоро глаза начнут “ныть”. Оптимальное расстояние до экрана компьютера — 50-70 см (примерно длина руки), а до книги — 30-40 см. Держите телефон или планшет так, чтобы смотреть на них сверху вниз, а не вплотную — так глазам будет проще. Представьте, что наши глаза – это камеры, которые лучше фокусируются, если до цели нормальное расстояние», – рассказал Денис Плотников.

Совет №4 – употреблять полезную пищу. Так, для глаз полезны – морковь, шпинат и черника. Морковь содержит витамин А, который помогает видеть в темноте, а черника делает зрение более острым. Рыба тоже полезна, так как содержит жирные кислоты омега-3, которые будто смазывают «механизмы» глаз, чтобы они хорошо работали. Также важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать сухости глаз.

Пятый совет: чаще гулять и проводить время на улице. Денис Плотников объяснил, что на улице глаза фокусируются на объектах, расположенных от нас на разных дистанциях, и это отличная тренировка для глазных мышц. Чем чаще проводить время на улице, тем меньше риск стать близоруким.

«Поэтому вместо того, чтобы “залипать” в телефон, лучше погонять мяч или просто прогуляться — и для глаз полезно, и для настроения», – заключил офтальмолог.

Сегодня, 11 ноября, в России празднуется день офтальмолога.